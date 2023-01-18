Принц Гарри уверен, что его родили с перспективой донорства для брата

«Замечательно! Вы мне теперь дали наследника и запасного — моя работа сделана», — якобы заявил Чарльз III после рождения Гарри.

В своих скандальных мемуарах принц Гарри выступил с новым шокирующим заявлением, коими изобилует его «писательский труд».

Однако самым неожиданным стало заявление Гарри о том, что его рождение имело явную цель — это быть донором для принца Уильяма, если с ним что-то случится.

Обычно психологи считают, что такие заявления делают дети, которые недополучили любовь родителей. Гарри заявил, что его роль заключается в том, чтобы подстраховать брата или предоставить ему в случае необходимости «запасную часть».

«Почки, возможно. Переливание крови. Кусочек костного мозга», — пишет он.

В мемуарах Гарри раскрыл еще одну традицию королевской семьи: наследники престола первой и второй очереди никогда не летают одним рейсом. Все это делается для того, чтобы одновременно престол не лишился наследников первой и второй очереди.

«Но всем было безразлично, с кем я путешествовал. Все было четко разъяснено мне с самого начала жизненного пути и регулярно подкреплялось после этого», — заявил Гарри.

Принц жалуется, что слова «наследник» и «запасной» были не просто прозвищами, которыми братьев наградила пресса, но и использовались в качестве обращения королевской семьей, даже у мамы и бабушки. Гарри заявил, что принц Чарльз на его рождение пошутил: «Замечательно! Вы мне теперь дали наследника и запасного — моя работа сделана».

Несмотря на поток оскорблений из-за своего второго места в семье, герцог продолжает утверждать, что он спокойно относится к подобному положению вещей: «Я не обижался и ничего по этому поводу не чувствовал. Каждый мальчик и девочка, хоть раз в жизни себя представляют принцем или принцессой. Поэтому, запасной или не запасной, быть им на самом деле было не так уж и плохо», — признался он.

Ранее Курсор писал, что принц Гарри требует от королевской семьи извинений перед Маркл.

Как уже сообщалось, Кейт Миддлтон отреагировала на скандальный сериал Меган и Гарри.