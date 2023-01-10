Принц Гарри заявил, что он и Меган никогда не вернутся в Великобританию

Ранее Гарри намекнул, что он и Меган не откажутся от своих королевских титулов.

Принц Гарри драматически заявил, что он и Меган никогда не вернутся в Великобританию.

Об этом герцог Сассекский сказал в программе Good Morning America.

Сообщается, что популярность Гарри среди британской общественности падает до рекордно низкого уровня. Новый опрос YouGov показал, что почти две трети респондентов негативно относятся к принцу, в то время как его поддержка в возрастной группе от 18 до 24 лет также упала до самого низкого уровня за всю историю.

Герцог также заявил, что его бабушка, покойная королева, не злилась и не расстраивалась из-за того, что он захотел покинуть королевскую семью.

Ведущий программы Good Morning America Майкл Страхан спросил герцога: «Говорила ли королева когда-нибудь, что расстроена из-за вас?»

Гарри ответил: «За что?»

Страхан ответил: «За желание изменить свою роль».

Гарри сказал: «Нет. У нас с бабушкой были очень хорошие отношения. Это не было сюрпризом ни для кого, и меньше всего для нее. Она знала, что происходит. Она знала, как это тяжело. Она никогда не говорила мне, что злится. Думаю, ей было грустно, что дошло до этого».

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