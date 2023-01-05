Повалил на землю: принц Гарри рассказал, как принц Уильям физически напал на него

Гарри утверждает, что после инцидента Уильям сказал ему, что нет необходимости рассказывать Меган о том, что произошло.

The Guardian получила копию «Spare» — долгожданной книги герцога Сассекского — за несколько дней до того, как она должна появиться на прилавках.

В выдержке из книги утверждается, что принц Уэльский напал на своего брата и повалил его на пол.

Гарри написал, что Уильям назвал его жену — американскую актрису Меган Маркл — «тяжелым человеком», «грубой» и «резкой».

«Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за цепочку на шее, порвал ее и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня», — написал Гарри в книге.

«Я лежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — говорится в книге.

Инцидент якобы произошел в Ноттингемском коттедже еще в 2019 году, когда Гарри жил там. Нападение последовало после того, как принц Уильям приехал к Гарри и пожаловался на Меган.

Гарри написал, что его брат не был рациональным в тот момент и они оба начали кричать друг на друга, обмениваясь оскорблениями. Затем Уильям заявил, что пытается помочь.

«Ты серьезно? Помочь мне? Извини, ты так это называешь?», — сказал ему Гарри.

Гарри добавил, что Уильям призвал брата нанести ответный удар, прежде чем уйти, и «выглядел сожалеющим и извиняющимся» за нападение.

Когда Уильям ушел, Гарри заявил, что старший брат позвонил ему и сказал: «Тебе не стоит говорить об этом Мэг».

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