«Приползут на коленях»: президент Польши посоветовал Зеленскому место для принятия будущей капитуляции рф

Президент Польши Анжей Дуда считает Переяслав городом, в котором было бы символично подписать капитуляцию россии*.

Дуда рассказал, что он обсуждал такую ​​идею с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Анджей Дуда запропонував Зеленському прийняти капітуляцію росії в Переяславі, де свого часу Богдан Хмельницький присягнув на вірність московському царю. pic.twitter.com/PDQKf6vOGJ — Viktor Opanasenko (@steadt1er) February 1, 2023

«Учитывая нашу историю, то, как наши дороги когда-то разошлись, я тебя очень прошу, когда вы победите россию, когда россияне приползут на коленях просить мира — везите их в Переяслав. Пусть там подпишут мир с вами. Пусть перечеркнут этим все годы российского, советского влияния и неволи от царских времен до сегодняшнего дня», — рассказал Дуда о разговоре с Зеленским.

В своем заявлении Анджей Дуда сделал отсылку к историческим событиям. В январе 1654 гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславе общий военный совет, по итогам которого гетман и казацкая старшина поклялись в том, что «неотступно быть им с землей и городами под большой рукой» московского царя. За это москва обещала козакам, что будет охранять все права Гетманщины.

Многочисленные представители казацкой старшины, ряд казацких полков и городов, а также украинское духовенство отказались приносить присягу.

В марте 1654 г. в Переяславе был заключен военно-политический союз Гетманщины и Московского царства.

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