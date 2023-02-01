«Приползут на коленях»: президент Польши посоветовал Зеленскому место для принятия будущей капитуляции рф

Дуда рассказал, что он обсуждал такую идею с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Учитывая нашу историю, то, как наши дороги когда-то разошлись, я тебя очень прошу, когда вы победите россию, когда россияне приползут на коленях просить мира — везите их в Переяслав. Пусть там подпишут мир с вами. Пусть перечеркнут этим все годы российского, советского влияния и неволи от царских времен до сегодняшнего дня», — рассказал Дуда о разговоре с Зеленским.
В своем заявлении Анджей Дуда сделал отсылку к историческим событиям. В январе 1654 гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславе общий военный совет, по итогам которого гетман и казацкая старшина поклялись в том, что «неотступно быть им с землей и городами под большой рукой» московского царя. За это москва обещала козакам, что будет охранять все права Гетманщины.
Многочисленные представители казацкой старшины, ряд казацких полков и городов, а также украинское духовенство отказались приносить присягу.
В марте 1654 г. в Переяславе был заключен военно-политический союз Гетманщины и Московского царства.
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