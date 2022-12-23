«Проблемы неизбежны»: путин выдал новое поручение руководителям оборонно-промышленного комплекса

Президент владимир путин* поручил руководителям оборонной промышленности своей страны обеспечить, чтобы российская армия получила все вооружение, снаряжение и военную технику, необходимые ей «в кратчайшие сроки» для ведения боевых действий в Украине.

Российский лидер выступил в начале встречи с представителями оборонной промышленности, собравшейся со всей страны в городе Туле, центре российского производства вооружений.

Путин сказал: «Важнейшей ключевой задачей нашего военно-промышленного комплекса является обеспечение наших частей и фронтовых войск всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в необходимом количестве и надлежащего качества в кратчайшие сроки».

«Также важно совершенствовать и значительно улучшать технические характеристики вооружения и техники наших бойцов на основе накопленного нами боевого опыта», — сказал он.

Он добавил, что с нетерпением ждет их «предложений по решению проблем, которые неизбежны в этой большой работе, и как мы будем двигаться вперед и сделать так, чтобы их было меньше».

Заявление путина прозвучало всего через несколько дней после того, как он пообещал дать своей армии все, что она попросит, на встрече с высшим военным руководством россии. Выступая в москве на заключительном заседании расширенной коллегии Минобороны в среду, он сказал, что «ограничений в финансировании» для вооруженных сил нет.

Он добавил: «Страна, правительство дадут все, что просит армия. Все».

Ожидается, что россия резко увеличит свои расходы на армию в ближайшие два года, поскольку путин дает понять, что готовится к затяжной и дорогостоящей войне с Украиной.

Ранее в этом месяце он сказал, что конфликт может превратиться в «долгосрочный процесс», и кремль не проявляет намерения отказываться от своих максималистских целей по смене «режима» в Украине.

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