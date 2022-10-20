Продажа беспилотников россии: ЕС принял меры против Ирана

Блок ЕС, состоящий из 27 членов, утвердил новый список санкций против восьми иранских юридических и физических лиц после продажи россии* передовых беспилотников-смертников «камикадзе».

Согласно источникам, штрафы коснутся иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries, двух высокопоставленных военачальников и генерала Саида Агаджани, офицера IRCG, отвечающий за программу беспилотников Исламской Республики. Санкции, в том числе замораживание активов и запрет на поездки, вступили в силу сегодня в четверг.

Украина сообщила о серии смертоносных российских атак с использованием беспилотников иранского производства Shahed-136, поскольку российское наступление, похоже, замерло, а украинские силы развернули контрнаступление на востоке страны, отвоевав большие участки оккупированной территории в предыдущие месяцы.

Представитель Украины заявил в среду, что с 13 сентября силы обороны страны сбили более 220 иранских БПЛА. Со своей стороны, Иран продолжает отрицать, что поставлял беспилотники своему российскому союзнику.

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!