Стало известно, когда Египет начнет переход на возобновляемую энергию

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить стране один миллиард долларов для строительства возобновляемых источников энергии, преимущественно ветровых электростанций.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержит Египет в стремлении к выводу из эксплуатации устаревших газовых электростанций в 2023 году и профинансирует строительство новых ветровых электростанций.

Об этом сообщает Reuters.

«Будет выделен один миллиард долларов для строительства возобновляемых источников энергии, преимущественно ветровых электростанций», — заявила управляющий директор ЕБРР по Южному и Восточному Средиземноморью Хайке Хармгарт.

По ее словам, около 3ГВт из запланированных 10 ГВт новой возобновляемой энергии будут производиться с помощью зеленого водорода в египетском порту Айн-Сохна на Красном море.

Отмечается, что Египет стремится сократить внутреннее потребление газа, чтобы увеличить его экспорт в Европу в условиях высоких цен и спроса, вызванных военным вторжением россии* в Украину.

Власти страны ожидают, что экспорт газа поможет сдержать давление на египетскую валюту после того, как война в Украине способствовала снижению притока долларов от портфельных инвестиций и туризма.

Роль газа станет предметом горячих дискуссий на климатическом саммите COP27 в Египте, который пройдет в ноябре.

Как сообщал Курсор, начиная с конца сентября рубль может быть включен в список валют, используемых египетскими банками для расчетов туркомпаний и отелей. При этом такое решение может коснуться всей коммерческой и промышленной деятельности.

Также Курсор информировал о том, что в конце июля Египет расторг контракты с Украиной на закупку 240 тысяч тонн пшеницы.

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