Запуск производства иранских ударных беспилотников на территории россии* может затянуться — особенно если найдутся люди, которые захотят на этом заработать.

«Явно, что речь не идет о неделях. Речь идет о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. В россии это может быть процесс дополнительно затянутый, потому что кто-то может захотеть на этом заработать», — сказал Игнат.

По его словам, если производство все же запустят, то ясно, что Иран хочет избежать санкций, передав россии БПЛА и чертежи к ним.

Как сообщал Курсор, накануне стало известно, что после нескольких недель нападений на украинские города с помощью беспилотников иранского производства москва достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных боевых самолетов на территории россии.

Так, российские и иранские официальные лица завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро продвигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

Ранее Курсор информировал о том, что в Украине заявили о приостановке Ираном поставок рф своих дронов и ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!