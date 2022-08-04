«Просто противно»: как отреагировал Зеленский на встречу путина со Шредером

Зеленский назвал отвратительной работу бывших лидеров на рф, ведь россия стягивает войска на юг Украины, а не хочет переговоров.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поездку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в рф, который по возвращении сообщил, что путин* готов к переговорам с Украиной. Зеленский назвал поведение Шредера отвратительным.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении в среду.

«Вообще это просто противно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на россию, которая воюет против этих ценностей», – сказал Зеленский, не называя Шредера по имени.

Он отметил, что рф через эмиссаров врет о якобы готовности к переговорам.

Он назвал россию страной-террористом и отметил, что рф активирует разных эмиссаров с тезисами, что она якобы хочет переговоров.

«Если бы россия действительно хотела окончания войны, она бы сейчас не стягивала резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовый могилы убитых невинных людей», – сказал Зеленский.

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер в среду заявил, что глава кремля путин открыт для дипломатического урегулирования с Украиной. Шредер встречался с путиным на прошлой неделе в москве.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!