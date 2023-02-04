Просто стерли с лица Земли: какие украинские города полностью разрушили российские оккупанты

Война в Украине — это трагедия всего мира, ведь когда огромная страна наваливается на маленькое государство без четкой военной системы, тогда вина и горечь падает на остальных, кто допустил такой сценарий.

Большая война в Украине взбудоражила весь мир. Никто не ожидал, что когда-то «братская» россия* способна развязать наибольшую после Второй мировой войну в Европе. Но это случилось, и это же стало уроком для многих государств, и повлияло на отношение всего мира к российской федерации.

Сколько горя и беды принесла война в Украину до конца войны осознать не выйдет. Сотни тысяч людей пострадали, тысячи лишились жилья, неизвестное до конца количество людей лишилось жизни, целые города были стерты с лица Земли. Известно, что оккупанты разрушили уже почти 4,5 тысячи жилых домов, около 550 учебных заведений, больше сотни медицинских учреждений и еще больше тысячи объектов культурной инфраструктуры.

Подробнее об этом информирует сайт «Слово и дело».

Около 10 украинских городов были полностью разрушены российским агрессором. Большинство из них находятся на Донбассе, который российские оккупанты якобы пришли «защищать».

Ярчайший пример – Мариуполь, который был уничтожен российскими бомбардировками. В городе разрушена половина жилых домов и 90% инфраструктуры. Оккупанты сносят поврежденные здания, скрывая следы своих преступлений, и пытаются строить там что-то новое — очень мало и очень низкого качества.

Руинами стали и такие города, как Волноваха, Угледар, Марьинка, Лиман. Практически разрушен Соледар, вокруг которого длительное время шли горячие бои.

В Луганской области в ходе боев почти полностью разрушены Северодонецк, Попасная, Рубежное, Счастье, Кременная. Несколько лучше ситуация в Лисичанске, где инфраструктура и жилая застройка уничтожены всего на 60%.

Ранее «Курсор» информировал, что глава мид рф сергей лавров заявил, что у рф есть определенные планы на 24 февраля.

Напоминаем, что у Зеленского заявили, почему важно закончить войну в течение 2023 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!