Протесты в Германии: тысячи людей вышли против вакцинации

Немецкие полиция подверглась нападению. Более 35000 человек приняли участие в протестах против правительственных ограничений в связи с коронавирусом и планов ввести обязательную вакцинацию.

Об этом сообщает Independant.

Хотя большинство протестов в городах по всей стране были мирными, в восточных землях Саксонии имели место нападения на полицию и журналистов, где протестующие ранили 14 полицейских, а в Саксонии-Анхальт,были арестованы 40 человек за бросание бутылок и пиротехники в полицию Магдебурга.

«Один протестующий пытался отобрать револьвер у полицейского, а другой укусил офицера», — сказал представитель полиции города Лихтенштейн.

Во вторник политические лидеры и руководители полиции столкнулись с критикой за то, что не сделали больше для прекращения демонстраций.

«Неправильно обвинять нас в том, что мы отвернулись от происходящего», — сказал Томас Штробль, министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг.

«Напротив, мы внимательно следим за тем, что происходит», — сказал он. «Очень сложно отслеживать такие незарегистрированные демонстрации. Полиция не может быть везде, но в целом мы к этому хорошо подготовлены ».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что сотрудники МИД Израиля подняли черный флаг в знак протеста.

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