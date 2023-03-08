Протесты в Грузии: оппозиция озвучила планы

На вчерашней акции протеста против закона об «иноагентах» задержали 66 человек. В МВД Грузии заявили о начале расследования по фактам «насилия» в отношении представителей власти.

Протесты в Грузии будут продолжаться «до победы».

Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия, сообщает телеканал Mtavari.

«В три часа дня мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться ежедневно, пока весь проспект Руставели не станет грузинским, а не российским. Пока мы не достигнем победы», — сказал грузинский оппозиционер.

СМИ также сообщает, что на вчерашней акции протеста против закона об «иноагентах» задержали 66 человек. В МВД заявили о начале расследования по фактам насилия в отношении представителей власти.

Как сообщал Курсор, накануне вечером в Тбилиси произошли столкновения между полицией и протестующими. По данным СМИ, из здания парламенты решили эвакуировать депутатов. У здания парламента собрались протестующие после поддержания в первом чтении законопроекта, объявляющего неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния».

Среди 150 депутатов «за» принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 политиков, 13 — «против» и 61 человек воздержался. Этот законопроект во многом напоминает российское законодательство об «иноагентах». Следующее голосование по другому варианту закона под названием «О регистрации иностранных агентов» проведут уже в четверг, 9 марта.

В посольстве США в Грузии заявили, что сегодняшний день стал «черным для грузинской демократии». Дипломаты считают, что если правительство и дальше будет рассматривать подобные законы, то это противоречит «четкому стремлению народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию».

Позже стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иноагентах», принятого в первом чтении парламентом страны. В своем обращении к гражданам страны она подчеркнула, что наложит вето на данный закон.