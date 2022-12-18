«Процесс идет»: Зеленский сделал важное заявление о поставках ЗРК Patriot Украине

«Мы об этом постоянно говорим [с президентом США Джо Байденом]», — сказал Зеленский.

Переговоры по поставкам Украине ЗРК Patriot продолжаются. Этот вопрос находится под личным контролем Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

На уточняющий вопрос журналиста о передаче Украине ЗРК Patriot Зеленский ответил, что лично ведет об этом переговоры.

“Процесс идет. Я этим лично занимаюсь. А в принципе, это очень для нас нужно. И все, чем мы в Украине занимаемся, – это приближаем к результату. Для меня это важно, это мои отношения с президентом Байденом. И я думаю что… посмотрим”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что разговоры о поставках этих систем идут постоянно.

“Мы об этом постоянно говорим [с президентом США Джо Байденом]. Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом ”, – добавил Зеленский.

Что касается защиты от иранских дронов Shahed-136, он напомнил, что Киев ведет переговоры о поставках ЗРК Crotale и SAMP-T.

«Сейчас с Французской Республикой, мы с моим коллегой Эмануэлем Макроном, мы договорились о системах Crotale. Мы боремся за системы, зависящие от решения Италии и Франции, – это SAMP-T. Эти системы и другие зенитные установки помогут”, – добавил Зеленский.

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