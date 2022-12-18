Украинские гвардейцы показали на видео, как отразили очередную атаку россиян в Донецкой области

«Не допустить прорыв врага на этом направлении — первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны», — говорится в заявлении.

Очередная атака российских оккупантов провалилась из-за оружия и умелых действий спецназовцев Нацгвардии в районе Великой Новоселки на Донетчине. Оккупанты понесли потери живой силы и техники.

Об этом сообщает пресс- служба Национальной гвардии Украины.

«В ходе разведывательных действий бойцы спецподразделения Омега Нацгвардии Украины заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. В частности, в направлении, которое держат украинские Силы обороны, двигалась техника и оккупанты. Координаты были переданы бойцам Вооруженных Сил Украины , которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу.

В другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника. Как отмечают сами нацгвардейцы, враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию. Не допустить прорыв врага на этом направлении — первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра», – говорится в сообщении.

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