Прямая трансляция обращения путина после псевдореферендумов в Украине

Путин планирует объявить сегодня об аннексии оккупированных частей четырех украинских областей: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Гауляйтеры захваченных территорий на церемонии в кремле должны подписать «договоры» о вхождении в состав россии (перед этим путин своим указом признал квазиобразование независимыми).

С минуты на минуту начнется выступление путина, в ходе которого он провозгласит аннексию. Далее, по российскому законодательству, путин должен внести проект закона о принятии новых территорий, конституционный суд рф проверяет договоры и направляет на ратификацию в госдуму и радфеду.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и созвал срочное заседание СНБО. По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, там будут приняты «фундаментальные решения».

Видеообращение путина можно посмотреть здесь:

Ранее Курсор писал, что путин подписал указы о «независимости» областей Украины. Россия запустила процесс аннексии Запорожской и Херсонской областей.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!