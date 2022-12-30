Путин поздравил ряд стран с Новым годом: какой лидер получил «самое теплое» послание

Владимир путин* «горячо поздравил» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим новым годом, добавив, что «взаимовыгодные отношения» между двумя странами развиваются «очень динамично», заявили в кремле.

В заявлении кремля говорится, что путин также поздравил с Новым годом лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербияюи, Сирии, а также лидеров Южной Осетии и Абхазского региона Грузии, ни одно из которых не признано большинством государств-членов ООН в качестве суверенных государств.

Путин не пожелал бы счастливого Нового года Джо Байдену, Олафу Шольцу, Эмману эль Макрону или лидерам других «недружественных стран», добавил он.

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