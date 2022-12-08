Путин сравнил себя с Петром Великим и призвал готовиться к «изматывающей войне» в Украине — ISW

Путин сравнил себя с русским царем Петром Великим во время встречи с членами своего президентского совета.

По данным Института изучения войны (ISW), президент рф путин* готовит свою страну к тому, что война в Украине будет «изнурительной» и «затяжной».

Согласно отчету ISW, опубликованному в среду вечером, путин «устанавливал условия для затяжной захватнической войны в Украине» во время недавней встречи с российскими официальными лицами. Российский президент якобы упомянул об имперской истории своей страны, выгодно сравнив себя с русским царем Петром Великим во время встречи в среду с членами своего Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Путин отметил, что «спецоперация» в Украине может быть «длительным процессом» и что приобретение новой территории является важным результатом этого процесса для россии, — говорится в отчете ISW. — Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские».

«Путин заставляет российскую внутреннюю аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине, которая продолжает стремиться к завоеванию дополнительных украинских территорий, — говорится в заявлении. — Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах».

По данным ISW, российские военные блогеры положительно отреагировали на слова путина и предупредили, что успех в войне может занять «годы». В отчете предполагается, что путин по-прежнему не захочет вести переговоры об окончании войны до тех пор, пока не достигнет своей конечной цели — получить контроль над территорией, напоминающей Российскую империю 1721–1917 годов.

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