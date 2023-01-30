Путин готовится к новому наступлению — генсек НАТО

По словам Йенса Столтенберга, россии удается наращивать свой арсенал, в том числе благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

В НАТО не видят никаких признаков того, что президент российской федерации владимир путин* изменил свои цели по войне против Украины.

Об этом, выступая в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, так это то, что это агрессивная война, спровоцированная путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе, и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в москве готовятся к миру», – сказал Столтенберг.

По его словам, сейчас в действиях россии наблюдается совершенно противоположное.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, свыше 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы», – отметил генсек НАТО.

Как сказал Столтенберг, россии удается наращивать свой арсенал, в том числе благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

«И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути», — подчеркнул глава Альянса.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

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