Зеленский примет участие в саммите G20, где будет путин, — СМИ

В Офисе президента Украины заявляют, что окончательное решение относительно участия Зеленского в мероприятии еще не принято.

Президенты россии* и Украины владимир путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, запланированном на 15-16 ноября.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По ее словам, «пока что ответ на наше приглашение положительный».

Дипломат также отметила, что «текущая мировая ситуация нестабильна», но ее ведомство «продолжает налаживать связь с главами двух государств».

По словам Марсуди, правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20.

В то же время Telegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на спикера Владимира Зеленского Сергея Никифорова сообщает, что украинский лидер все еще не принял окончательное решение об участие в саммите G20 на Бали, где должен быть путин.

Как сообщал Курсор, Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало россии договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом россии», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский президент владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

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