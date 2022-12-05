Путин хотел разделить Европу на зоны влияния, но лишь объединил ЕС – Шольц

Начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин* хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

Об этом в своей статье для Foreign Affairs написал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.

«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром Путина».

По словам канцлера ФРГ, война россии не только объединила ЕС, НАТО и G7 против агрессии путина, но также стала катализатором изменений в экономической и энергетической политике. Это, в свою очередь, навредит россии и придаст импульс «уже начавшемуся жизненно важному переходу на чистую энергию».

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.