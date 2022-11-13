Путин и Раиси обсудили укрепление сотрудничества между странами — Кремль

Иран и Россия углубили свои связи в последние месяцы после того, как Москва начала вторжение в Украину.

Глава РФ Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, в ходе которого они обсудили расширение сотрудничества между странами в различных областях, сообщил в субботу Кремль.

«Был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее углубление сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе в транспортно-логистической сфере», — цитирует Москву агентство Reuters.

О том, когда именно состоялся телефонный разговор, не сообщается.

Иран и Россия углубили свои связи в последние месяцы после того, как Москва начала вторжение в Украину.

В среду Иран принял главу службы безопасности России Николая Патрушева для переговоров по темам, которые, по словам российской стороны, включали «борьбу с терроризмом и экстремизмом», а также меры по противодействию западному вмешательству.

Киев и его западные союзники обвинили Россию в использовании в последние недели сотен беспилотников иранского производства для совершения атак в Украине.

В прошлую субботу Иран впервые признал, что отправил беспилотники в Россию, но настаивал на том, что они были поставлены его союзнику до вторжения Москвы в Украину.

Представитель МИД Украины предупредил Тегеран, что «последствия пособничества» с Москвой будут «больше, чем выгода от поддержки России».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны сбивает «не менее 10 иранских беспилотников каждый день».

Киев утверждает, что против гражданского населения Украины уже было использовано около 400 иранских беспилотников, а Москва заказала около 2000.

Великобритания и Евросоюз ввели санкции против трех иранских генералов и оружейной фирмы, обвиняемых в поставках в Россию беспилотников.

Ранее в этом месяце CNN сообщило, что Иран запросил у Кремля помощь в реализации своей ядерной программы на случай, если ему не удастся восстановить ядерную сделку 2015 года с западными державами.

Ранее Курсор писал, что армянские и азербайджанские войска открыли огонь друг по другу после затишья.