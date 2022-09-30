Путин нашел виновных во взрывах на Северных потоках

«Есть некоторые признаки того, что это умышленное повреждение. Вы должны спросить: кому это выгодно?» — отметил источник. Но добавляет, что еще рано делать выводы.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков тоже назвал диверсию одним из возможных объяснений утечки.

Профессор Норвежского института иностранных дел, специализирующийся на российской энергетике, Якуб Годзимирски предполагает, что утечки произошли из-за технических неисправностей, но не исключает диверсию.

Как сообщал Курсор, газопровод «Северный поток-1», по которому в Европу поступал основной объем российского газа, неожиданно был остановлен. В рф сообщили об аварии на трубопроводе, якобы одновременно в Балтийском море вышли из строя сразу три ветки газопровода.

В ночь на 26 сентября в россии сообщили об утечке на «Северном потоке — 2», и в это же время зафиксированы утечки на обоих направлениях «Северного потока — 1».

Также наш сайт информировал, что россия угрожает Европе рекордным ростом цен на газ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!