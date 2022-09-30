Путин нашел виновных во взрывах на Северных потоках

16:38, Сегодня
Мировые новости, Политика
северный поток-2 иллюстрация
Фото: depositphotos.com

По словам российского диктатора, «кому это выгодно — тот это и сделал».

Во взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» виновны «англосаксы».

Об этом во время выступления в кремле* заявил президент россии владимир путин.

Российский президент Владимир Путин обвинил «англосаксов»

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому это выгодно — тот это и сделал, конечно», — заявил путин.

Ранее Курсор писал о том, что европейские страны начали расследовать утечки в российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пролегающих по дну Балтийского моря. В Европе не исключают, что утечки произошли из-за диверсии.

«Есть некоторые признаки того, что это умышленное повреждение. Вы должны спросить: кому это выгодно?» — отметил источник. Но добавляет, что еще рано делать выводы.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков тоже назвал диверсию одним из возможных объяснений утечки.

Профессор Норвежского института иностранных дел, специализирующийся на российской энергетике, Якуб Годзимирски предполагает, что утечки произошли из-за технических неисправностей, но не исключает диверсию.

Как сообщал Курсор, газопровод «Северный поток-1», по которому в Европу поступал основной объем российского газа, неожиданно был остановлен. В рф сообщили об аварии на трубопроводе, якобы одновременно в Балтийском море вышли из строя сразу три ветки газопровода.

В ночь на 26 сентября в россии сообщили об утечке на «Северном потоке — 2», и в это же время зафиксированы утечки на обоих направлениях «Северного потока — 1».

Также наш сайт информировал, что россия угрожает Европе рекордным ростом цен на газ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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