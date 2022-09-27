Поломка на газопроводе: «Северный поток-1» перестал подавать газ в Европу

Газопровод «Северный поток — 1», по которому в Европу поступал основной объем российского газа, неожиданно остановлен.
В рф* сообщили об аварии на трубопроводе, якобы одновременно в Балтийском море вышли из строя сразу три ветки газопровода.
В заявлении обслуживающей компании Nord Stream заявили: «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех направлениях морских газопроводов системы Северный поток, носят беспрецедентный характер».
В ночь на 26 сентября в россии сообщили об утечке на «Северном потоке — 2», и в это же время зафиксированы утечки на обоих направлениях «Северного потока — 1».
Все аварийные места расположены в зоне Дании возле острова Борнхольм. Газопровод «Северный поток — 2» был практически полностью построен до осени 2021 года, но так и не был запущен.
22 февраля Германия прекратила проводить меры по его запуску в ответ на признание россией независимости днр\лнр. Россия заморозила подачу газа по трубопроводу до 9% заявленного в ответ на санкции западных стран.
Сейчас в россии заявляют об аварийных ситуациях: то ремонт турбины, то другой плановый ремонт.
Ранее Курсор писал, что в кремле пригрозили Евросоюзу полным прекращением поставок газа.
Также наш сайт информировал, что россия угрожает Европе рекордным ростом цен на газ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!