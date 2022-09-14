Путин не хочет прекращения войны в Украине мирным путем – Белый дом

Белый дом выражает осторожный оптимизм в отношении недавних успехов Украины на удерживаемой россией* территории.
Об этом говорится в материале CNN.
Так, по словам координатора стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби. успехи Украины были «быстрыми и ошеломляющими».
«У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно там, на северо-востоке страны, в Донбассе», — сказал представитель Белого дома.
В то же время, по словам Кирби, США выступают за дипломатическое решение войны в Украине, однако президент рф владимир путин этого не желает.
«Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов и в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло», — заявил Кирби.
Он также выразил мнение, что вопрос о том, настало ли время для дипломатического урегулирования войны рф против Украины, будет решать президент Владимир Зеленский.
«Очевидно, что президент США Джо Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, если это возможно. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня», — добавил Кирби.
Как сообщал Курсор, канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал президента россии владимира путина найти дипломатическое решение конфликта в Украине на основе прекращения огня и полного вывода российских войск в кратчайшие сроки.
Также Курсор информировал о том, что, по словам путина, россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!