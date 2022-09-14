Путин не хочет прекращения войны в Украине мирным путем – Белый дом

В Вашингтоне называют наступление Украины на оккупированные россией территории «быстрым и ошеломляющим».

Белый дом выражает осторожный оптимизм в отношении недавних успехов Украины на удерживаемой россией* территории.

Об этом говорится в материале CNN.

Так, по словам координатора стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби. успехи Украины были «быстрыми и ошеломляющими».

«У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно там, на северо-востоке страны, в Донбассе», — сказал представитель Белого дома.

В то же время, по словам Кирби, США выступают за дипломатическое решение войны в Украине, однако президент рф владимир путин этого не желает.

«Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов и в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло», — заявил Кирби. Он также выразил мнение, что вопрос о том, настало ли время для дипломатического урегулирования войны рф против Украины, будет решать президент Владимир Зеленский.