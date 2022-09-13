Шольц призвал путина как можно скорее вывести российские войска из Украины

Канцлер Германии в телефонном разговоре призвал президента россии найти дипломатическое решение конфликта в Украине на основе прекращения огня и полного вывода российских войск в кратчайшие сроки.

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре во вторник призвал президента российской федерации владимира путина* найти дипломатическое решение конфликта в Украине на основе прекращения огня и полного вывода российских войск в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил представитель правительства Германии, сообщает Reuters.

Отмечается, что разговор Шольца с путиным длился полтора часа и касался войны в Украине.

Канцлер Германии, в частности, заявил, что «любые дальнейшие шаги россии по аннексии не останутся без ответа» и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Как сообщал Курсор, канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Европейский Союз благодаря включению в его состав Украины, Молдовы и Грузии. Также по мнению канцлера, переход к мажоритарному голосованию при принятии решений – следующая ступень в развитии ЕС.

«Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом», – заявил Шольц. Также Курсор информировал о том, что, по словам путина, россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной.

Как сказал президент рф, Запад терпит крах, а за Азией — будущее. Также российский президент вспомнил об Украине, когда зашла речь об экспорте зерна. На вопрос, было ли что-то потеряно в этом конфликте, путин ответил, что россия победила и выйдет из него обновленной и невредимой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!