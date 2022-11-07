Путин не приедет на саммит G20 — президент Индонезии

Мероприятие на Бали станет первой встречей крупнейших экономик мира с начала открытой войны россии против Украины.

Президент россии владимир путин* не приедет на саммит лидеров G20 на Бали (Индонезия), который состоится на следующей неделе и на который пригласили также президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в интервью Financial Times высказал президент Индонезии Джоко Видодо.

По его словам, у него после телефонного разговора с путиным на прошлой неделе сложилось впечатление, что тот все же не поедет на саммит Группы двадцати — первую встречу 20 крупнейших экономик мира с тех пор, как россия начала открытую войну против Украины.

Видодо добавил, что рад приветствовать россию на мероприятии, а Индонезия надеется поспособствовать международному диалогу и снизить напряжение. Он также выразил сожаление, что мировые события наложили свой отпечаток на саммит, который задумывался не как политическая площадка, а платформа для разговоров «об экономике и развитии».

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если его посетит президент россии владимир путин.

В беседе с журналистами украинский лидер признался, что не следит за участием других членов «двадцатки».

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер рф будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что путин рассказал, поедет ли на саммит G20.

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