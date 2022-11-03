Зеленский рассказал, примет ли участие в саммите G20, если там будет путин

Украинский лидер обсудил это мероприятие с президентом Индонезии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если его посетит президент *россии владимир путин.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в Киеве.

В беседе с журналистами украинский лидер признался, что не следит за участием других членов «двадцатки».

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер рф будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский.

Одновременно с этим президент утверждает, что в Украине готовятся к предстоящему саммиту, а также он обсудил это мероприятие с президентом Индонезии.

«В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось», – добавил он.

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