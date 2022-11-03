Зеленский рассказал, примет ли участие в саммите G20, если там будет путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если его посетит президент *россии владимир путин.
Об этом он сообщил в ходе брифинга в Киеве.
В беседе с журналистами украинский лидер признался, что не следит за участием других членов «двадцатки».
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер рф будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский.
Одновременно с этим президент утверждает, что в Украине готовятся к предстоящему саммиту, а также он обсудил это мероприятие с президентом Индонезии.
«В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось», – добавил он.
Ранее мы рассказывали, что состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и россией.
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Помимо этого, британский специалист рассказал о борьбе двух личностей в голове путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!