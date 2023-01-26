Путин — «никто»: Зеленский рассказал, готов ли встретиться с главой кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в четверг, что он не заинтересован в переговорах один на один с главой рф* владимиром путиным, потому что в его глазах путин — «никто».

Он сказал в интервью Sky News, что пытался поговорить с путиным в «нормандском формате» перед вторжением и что глава кремля «говорил одно, а делал другое».

Зеленский заявил, что не знает, «кто принимает решения в россии», и обвинил путина в том, что он живет в «информационном пузыре».

Однако он также предупредил, что путин ждет, когда Запад «устанет» поддерживать Украину.

«Убежден, что Украина для него только первый шаг. Убежден, что он ведет большую войну», — сказал президент Украины.

Отметим также, что мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня, что по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате удара россии по украинской столице. По его словам, ракета попала в нежилой дом в Голосеевском районе Киева.

Ранее в тот же день ВВС Украины заявили, что Россия запустила более 30 ракет в ходе своей последней атаки, которая последовала за решением западных партнеров направить в Украину десятки боевых танков.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.