Путин планировал развалить НАТО, но споткнулся об Украину — The Sun

Империалистические амбиции главного диктатора современности владимира путина известны давно. Но кто бы мог подумать, что они упрутся в маленькое европейское государство, и там же развалятся на микрочастицы.

В россии* произошла утечка конфиденциальных документов федеральной службы безопасности (фсб), которые свидетельствуют о том, что планы владимира путина по войне в Украине не идут так, как он задумывал. Ранее, российский лидер считал, что полномасштабное нападение на Украину приведет к краху НАТО и позволит россии восстановить свое влияние в регионе.

Подробнее об этом информирует британское издание The Sun.

По словам анонимного источника под псевдонимом Wind of Change, который отправил секретные материалы на имя Владимира Осечкина, руководителя правозащитной организации Gulagu.net, документы свидетельствуют о том, что путин планировал запугать Запад ядерной триадой до такой степени, что это привело бы к распаду НАТО. После этого он выдвинул бы ультиматум Западной Европе, требуя признания российской оккупации Украины и установления бесполетной зоны над странами Балтии и Польши.

В контексте этих событий, утечка документов фсб подтверждает, что война в Украине не проходит по плану путина и не приводит к желаемым результатам для России. Эти секретные материалы показывают, что путин, который ранее служил в кгб и считает распад Советского Союза одной из самых больших ошибок 20 века, пытается восстановить влияние россии в регионе бывшего СССР, используя военные действия в Украине.

Ранее «Курсор» информировал, что британский генерал предположил, когда путин потеряет свой авторитет. Кроме того, он отметил, что Украине крайне необходимо вооружение. И если Запад, в частности, Германия и США будут принимать положительные решения по поставкам техники и авиации, эта война может закончиться уже в этом году.

Напоминаем, что политолог назвал факторы, из-за которых путин не сможет долго вести войну. Несмотря на то, что президент российской федерации владимир путин пытается делать вид, что «все идет по плану», экономика страны терпит серьезные проблемы из-за введенных санкций, а на продолжение войны в Украине требуются огромные средства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!