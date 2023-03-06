Британский генерал предположил, когда путин потеряет свой авторитет

По его словам, диктатора могут выдворить из кремля*.

Армия российской федерации* терпит неудачи на фронте в Украине, в связи с чем растет уровень недовольства населения. И в «верхушке» кремля есть достаточно людей, недовольных решениями президента владимира путина. Не исключено, что вскоре его могут лишить власти.

Об этом сказал британский генерал Ричард Даннат, передает Sky News.

По его словам, если будущее контрнаступление ВСУ будет успешным, тогда авторитет российского диктатора станет нулевым, а армия агрессора развалится и будет бежать. Вполне вероятно, что путина выдворят из Кремля.

Кроме того, он отметил, что Украине крайне необходимо вооружение. И если Запад, в частности, Германия и США будут принимать положительные решения по поставкам техники и авиации, эта война может закончиться уже в этом году.

«Курсор» писал ранее, что несмотря на то, что президент российской федерации владимир путин пытается делать вид, что «все идет по плану», экономика страны терпит серьезные проблемы из-за введенных санкций, а на продолжение войны в Украине требуются огромные средства.

Еще мы писали, что по данным британской разведки, президент российской федерации владимир путин якобы готов обменять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей на Крымский полуостров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Читайте также, что президент российской федерации владимир путин продолжает террор по отношению к украинскому народу и пытается всячески обмануть население своей страны, заявляя, что это отечественная война, направленная на их защиту.