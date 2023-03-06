Политолог назвал факторы, из-за которых путин не сможет долго вести войну

Несмотря на то, что президент российской федерации владимир путин пытается делать вид, что «все идет по плану», экономика страны терпит серьезные проблемы из-за введенных санкций, а на продолжение войны в Украине требуются огромные средства.

Об этом «24 каналу» рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

По его словам, у рф могут закончиться деньги уже в следующем году. И дела действительно плохи, раз о катастрофической ситуации в экономики заговорили соратники диктатора. Но она может улучшиться, если агрессор начнет получать иностранные инвестиции, но в ближайшее время этого точно не ожидается, сейчас многие компании лишь стремятся вывести оттуда деньги. То есть путин загнал свое государство в кризис.

Игорь Эйдман отметил, что даже «друзья» российской федерации — Индия и Китай, покупая дешевую нефть и газ, не будут вкладываться сейчас в страну-агрессора, а это значит, что вести войну такого масштаба будет ей сложно.

Оккупантам уже не хватает снарядов и вооружения и это будет только усиливаться. А вот Украина не столкнется в ближайшее время с такой проблемой, потому что ей помогает ряд стран.

«Курсор» писал ранее, что по данным британской разведки, президент российской федерации владимир путин якобы готов обменять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей на Крымский полуостров.

Еще мы писали, что Украина должна «поставить точку в истории с россией» и сделать так, чтобы последующие поколения украинцев не сталкивались с российской агрессией.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!