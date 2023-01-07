Зеленский дал оценку «рождественскому перемирию» путина

По словам президента Украины, «все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира».

Мир в субботу, 7 января, еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, которые звучат из москвы*.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они что-то там говорили о якобы прекращении огня. Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям», — сказал глава Украинского государства.

Он вновь подчеркнул, что только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей россии давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира.

«Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров. … Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира», — резюмировал Зеленский.

Как сообщал Курсор, путин ввел режим прекращения огня на 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Такое распоряжение российский президент дал главе минобороны рф шойгу.

Режим прекращения огня был запланирован по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

Позже Курсор писал о реакции Киева на введение рф режима прекращения огня.

Кроме того, мы сообщали, что заместитель председателя российского совбеза дмитрий медведев высказался касательно отказа властей Украины и мира на «рождественское перемирие», которое объявил президент рф владимир путин.

Также мы писали о том, что, по информации аналитиков ISW, «перемирие» путина вызвало волну критики в рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!