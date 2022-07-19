Путин прилетел в Иран: что задумал глава кремля

Пока Запад обрушивает на рф кучу санкций, путин стремится укрепить связи с Тегераном, который также является объектом жестких санкций США и потенциальным военным и торговым партнером.

Сообщается, что визит путина* в Иран, который вызывает большую обеспокоенность, будет касаться в основном вопросов экономики и безопасности.

Во время своей второй зарубежной поездки после того, как в феврале россия напала на Украину, путин должен провести переговоры с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по насущным проблемам, стоящим перед регионом, включая конфликт в Сирии и предложение ООН возобновить экспорт украинского зерна для смягчения мирового продовольственного кризиса.

Глава кремля, как сообщается, призовет иранских лидеров к расширению экономического сотрудничества с его страной, чтобы уменьшить влияние санкций США на экономику рф. Кроме того, Вашингтон полагает, что путин обсудит с принимающей стороной закупку сотен БПЛА иранского производства, а также современные чипы для войны россии против Украины.

Ожидается, что путин встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, и они проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, советник путина по иностранным делам, объявил, что глава рф встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи для «особо важной» четырехсторонней встречи для обсуждения «вопросов, лежащих в основе международных отношений».

Российский глава также встретится в Тегеране с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит с ним улучшение отношений между двумя странами, которые значительно ухудшились с начала войны из-за поддержки Анкарой Киева и переброски боевых беспилотников украинской армии. Путин также поговорит с лидером Турции об урегулировании кризиса экспорта пшеницы из Украины.

В центре внимания переговоров между тремя президентами также будет десятилетний конфликт в Сирии, где Иран и рф поддержали правительство президента Башара Асада, а Турция поддержала вооруженные оппозиционные группировки. Россия вмешалась в конфликт в 2015 году, объединив усилия с боевиками ливанской террористической группировки «Хизбалла» и иранскими силами, а также использовав свою авиацию для поддержки молодых вооруженных сил Асада и в конечном итоге переломив ситуацию в его пользу.

Напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!