Главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина

Главный раввин Украины Моше Рувен Асман заявил, что считает решение владимира путина* напасть на Украину «безумным».
Такое мнение он высказал в интервью изданию Cyprus Daily News.
По его словам, главная проблема россии в том, что им сказали, что нужно делать денацификацию в Украине.
«А я считаю, что наоборот: им нужно было делать декомунизацию в россии», — сказал раввин.
Раввин напомнил, что в священных текстах написано, что когда Всевышний хочет наказать человека, он лишает его разума.
«На мой взгляд, Путину не было надобности нападать на Украина, это было безумное решение», — сказал Асман.
Асман заявил, что путин сам сделал так, что никто не хочет иметь дело с россией. Он практически превратил страну в изгоя. При этом Кремль продолжает запугивать мир ядерным оружием.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что Рав Гилель Коэн стал первым главным раввином вооруженных сил Украины.
Кроме того, Курсор писал, что в Украине отделение «Ихуд Ацала» провело учения для бойцов теробороны.
Еще напомним, что в Норвегии начали сбор средств на Bayraktar для Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!