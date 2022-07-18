Главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина

По словам раввина, россия получила ровно противоположное тому, что хотела. Так, война только сплотила украинский народ.

Главный раввин Украины Моше Рувен Асман заявил, что считает решение владимира путина* напасть на Украину «безумным».

Такое мнение он высказал в интервью изданию Cyprus Daily News.

По его словам, главная проблема россии в том, что им сказали, что нужно делать денацификацию в Украине.

«А я считаю, что наоборот: им нужно было делать декомунизацию в россии», — сказал раввин.

Раввин напомнил, что в священных текстах написано, что когда Всевышний хочет наказать человека, он лишает его разума.

«На мой взгляд, Путину не было надобности нападать на Украина, это было безумное решение», — сказал Асман.

Асман заявил, что путин сам сделал так, что никто не хочет иметь дело с россией. Он практически превратил страну в изгоя. При этом Кремль продолжает запугивать мир ядерным оружием.

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