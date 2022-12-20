Путин сделал неожиданное заявление о ситуации на оккупированных территориях Украины

Глава рф путин* неожиданно признал, что ситуация в четырех областях восточной Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, — которые москва незаконно аннексировала в сентябре, является «чрезвычайно сложной».

Незаконная аннексия россией четырех территорий, которые вместе составляют 15% территории Украины, стала крупнейшим насильственным захватом территории в Европе со времен Второй мировой войны и была осуждена Киевом и его западными союзниками как незаконная.

Россия потерпела острые неудачи в этих областях, что остановило ее амбиции.

«Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — заявил путин поздно вечером в понедельник.

Комментарии путина прозвучали в День работника органов безопасности, широко отмечаемый в россии. Путин также приказал Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить наблюдение за российским обществом и границами страны для борьбы с тем, что он назвал «возникновением новых угроз» из-за рубежа.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.