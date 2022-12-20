В Госдепартаменте отрегировали на циничное заявление путина в Минске

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что комментарии главы рф путина о нежелании поглощать Беларусь были «верхом иронии».

Отметим, что во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко путин сказал, что москва не хочет поглощать еще одну страну.

Прайс отметил, что это заявление следует рассматривать как иронию в свете попытки поссии захватить соседнюю Украину, поскольку война между двумя странами продолжается.

Прайс добавил, что США будут следить за Беларусью, если появятся какие-либо новые события в плане их поддержки россии, и отреагируют соответствующим образом.

Напомним, что путин посетил Минск в понедельник для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это был его первый визит в белорусскую столицу с 2019 года.

Путин выделил Беларусь как союзника рф и доброго соседа, заявив, что «Беларусь, конечно, наш союзник в прямом смысле этого слова». Далее он сказал, что экономика является их приоритетом, и отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 10% за последние 10 месяцев. Путин также сказал, что, по его мнению, в этом году должен быть установлен новый рекорд в 40 миллиардов долларов.

Они также говорили о военном сотрудничестве в плане поставок оборудования и совместного партнерства. Кроме того, Лукашенко заявил, что рф помогла его стране справиться с западными санкциями. «Благодаря совместным шагам нам в целом удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления», — заключил он.

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