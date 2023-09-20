Путин собирается поехать в Китай - названа причина

Российский лидер заявил, что эта поездка "соответствует интересам москвы и Пекина".

Президент *россии владимир путин заявил, что в октябре намерен посетить Китай. Там он примет участие в форуме "Один пояс – один путь".

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

"Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия о продвижении идеи председателя Си Цзиньпина, который уже имеет международный бренд "Один пояс – один путь". Это полностью соответствует и нашим интересам", - заявил российский президент.

По его словам, участники форума планируют интегрировать идеи рф о создании большого Евразийского пространства и идеи китайской стороны в рамках программы "Один пояс – один путь".

Напомним, в марте глава Китая Си Цзиньпин летал в москву на встречу с президентом россии владимиром путиным, которая прошла в кремле. Тогда лидеры двух стран беседовали четыре с половиной часа. Стороны обсудили сотрудничество рф и Китая в сфере экономики и другие вопросы, а также подписали ряд соглашений.

Во время визита в москву Си Цзиньпин пригласил путина в Китай. Тогда в кремле заявили, что российский лидер может поехать в Пекин до конца текущего года.

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