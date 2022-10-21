Путин стал более открытым к переговорам с Киевом — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды организовать встречу президентов Украины и российской федерации* для завершения войны.

Об этом он заявил после возвращения из визита в Азербайджан, сообщает CNN Turk.

Эрдоган, в частности, отметил, что у обоих лидеров позиция в отношении переговоров изменилась, а «путин сейчас гораздо мягче и открытее к переговорам, чем раньше».

При этом, по словам турецкого лидера, во время вчерашних переговоров с Зеленским он почувствовал, что «у него тоже нет такой блокировки, и он тоже выступает за преодоление этого вопроса».

«Послушав обоих лидеров, мы увидим, насколько далеко они могут завести телефонную дипломатию, которую мы проведем в ближайшие дни. … Мы надеемся, что мы продолжим путь к миру, объединив двух лидеров. Потому что обе стороны понесут серьезные потери. Я верю, что с миром не будет проигравших», — сказал Эрдоган.

Как сообщал Курсор, главным «победителем» в войне рф против Украины может стать Турция. Часто говорят, что на войне не бывает победителей. Но старое клише не принимает во внимание стороны, не участвующие в противостоянии, международное положение которых укрепилось «благодаря» конфликту.

Об этом говорится в материале эксперта по геополитическим вопросам, а также кинопродюсера Эрбиля Гунасти. По его мнению, Турция уже доказала свой статус регионального влиятельного посредника, заключив сделку с кремлем, позволяющую экспортировать миллионы тонн украинского зерна, тем самым предотвратив крупный глобальный продовольственный кризис.

«Но это еще не все. Турция, конечно же, находится на решающем геополитическом перекрестке. Одна нога в Европе, другая в Азии. Он контролирует Босфор, ворота в Черное море, он расположен по обе стороны от нефте- и газопроводов из Центральной Азии, которые еще могут оказаться спасителями Европы грядущей зимой в случае отсутствия российского газа», — считает Гунасти.

Также Курсор информировал о том, что Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!