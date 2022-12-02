В Чехии призвали отключить от электричества и воды все здания, принадлежащие россии

В Интернете уже несколько дней гуляет петиция под названием «Погасим посольство россии в Праге».

Мартин Ондрачек, который наиболее известен в Чехии благодаря сайту «Подарок Путину», на котором люди могут пожертвовать оружие и другую технику для украинской армии, создал петицию с требованием отключить воду, тепло и свет не только российскому посольству в Праге, но и всем другим зданиям, принадлежащим рф*.

«Украинские города и села уже несколько недель подвергаются беспрецедентным ракетным обстрелам со стороны россии. Целями в основном являются электростанции, тепловые станции и водоочистные сооружения. Эта новая фаза войны влечет за собой катастрофические и, более того, повседневные последствия для жизни гражданского населения. Не только квартиры, школы и детские сады, магазины и фабрики, но и больницы, например, оказываются без электричества и воды. Россия, видимо, решила мучить Украину мраком и холодом. С точки зрения высшего нравственного принципа просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать того же. Просим отключить все здания, находящиеся в собственности рф, от газа, воды и электричества», — говорится в петиции.

За два дня петицию подписали более 10 тысяч человек. Затем она будет передана энергораспределителям.

Сам Ондрачек признает, что довольно самонадеянно думать, что энергоснабжающие компании будут отключать свет и воду в зданиях, принадлежащих рф. «Конечно, я знаю, что запрос на отключение электроэнергии в посольстве россии — это за гранью. Но разве то, что русские делают в Украине, не запредельно? Разве это не противоречит правилам и обычаям порядочных людей?» — написал Ондрачек в Twitter-аккаунте «Подарок Путину».

Ранее Курсор писал, что посольства Украины по всей Европе получили окровавленные конверты с «глазами животных».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!