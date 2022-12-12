Путин впервые за 10 лет отменил итоговую пресс-конференцию в кремле

У российского президента все же рассчитывают, что путин «найдет возможность поговорить с кремлевским пулом».

Президент российской федерации владимир путин* отменил обширную итоговую пресс-конференцию к Новому году.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Большой пресс-конференции путина до Нового года не планируется, но рассчитываем, что он найдет возможность поговорить с кремлевским пулом», — заявил пресс-секретарь российского лидера дмитрий песков.

По его словам, прием в кремле также отменен. Обычно во время большой пресс-конференции с участием региональных и иностранных журналистов путин подытоживал достижения за истекший год. Это впервые за 10 лет, когда мероприятие отменено.

Как сообщают российские СМИ, одна из причин отмены мероприятия — неутешительная для рф «ситуация на фронте». По другим данным, российский президент нуждается в хирургическом вмешательстве.

Как информировал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!