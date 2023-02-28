Путин вручил известному американскому актеру высшую государственную награду

Владимир путин* в понедельник вручил американскому актеру Стивену Сигалу высшую государственную награду за его международную гуманитарную и культурную деятельность.

70-летнего мастера боевых искусств наградили орденом Дружбы за «большой вклад в развитие международной культуры и гуманитарного сотрудничества».

В течение десятилетий, прошедших с пика его голливудской славы, Сигал был частым гостем в рф.

Его громкая поддержка москвы привела к тому, что путин лично вручил ему паспорт и гражданство в 2016 году.

После получения российского гражданства в 2017 году Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет.

Среди «заслуг», за которые Сигал получил награду, также упоминается его работа с 2018 года в качестве специального представителя МИД рф по гуманитарным связям с США и Японией.

Звезда «В осаде» поддержал незаконную аннексию россией украинского Крыма в 2014 году, назвав ее «весьма разумной», и поддержал вторжение рф в Украину.

В 2021 году Сигал вступил в прокремлевскую партию, а в августе прошлого года он посетил Донецкую область на востоке Украины, в том числе разрушенный следственный изолятор в Оленовке, где, как известно, в результате атаки россиян были убиты десятки украинских военнопленных.

Стивен Сигал на Донбассе.

Судя по фото, это развалины СИЗО в Еленовке. pic.twitter.com/uOrRZHDVXX — MoZarTъ (@MZRT_RU) August 9, 2022

О вручении награды было объявлено в понедельник на интернет-портале правительства рф.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.