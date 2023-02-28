В россии и Крыму прозвучала воздушная тревога: первые подробности

В результате хакерской атаки некоторые российские региональные вещатели во вторник выпустили ложное предупреждение, призывающее людей укрываться от приближающейся ракетной атаки, сообщило МЧС.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны транслировалась информация об объявлении воздушной тревоги, — говорится в сообщении министерства. — Эта информация является ложной и не соответствует действительности».

Среди регионов, где транслировались фейковые сообщения, был Крым — полуостров, аннексированный россией* у Украины в 2014 году, что не получило широкого международного признания.

Согласно видео, размещенным в социальных сетях, по региональному телевидению было показано изображение с изображением человека, бегущего в укрытие от приближающихся ракет, и сообщением «Все в убежище, сейчас же».



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