Путин выступит с новым обращением: чего ожидать от главы кремля

«Президент путин выступит с обращением к обеим палатам российского парламента в пятницу, 30 сентября», — заявили в Минобороны Великобритании.

Президент рф путин*, вероятно, объявит в пятницу об официальной аннексии оккупированной украинской территории, которая была предметом референдума о присоединении к рф, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в сводке разведданных во вторник вечером.

«Президент путин выступит с обращением к обеим палатам российского парламента в пятницу, 30 сентября, — заявили в Минобороны Великобритании. — Есть реальная вероятность того, что путин использует свое обращение для официального объявления о присоединении оккупированных регионов Украины к рф».

Министерство обороны заявило, что российские лидеры надеялись использовать аннексию как оправдание войны и ее поддержку.

Спешно организованные псевдореферендумы о присоединении к рф прошли в течение пяти дней в восточных областях Донецкой и Луганской областей, а также в Запорожской и Херсонской областях на юге, которые вместе составляют около 15% территории Украины.

По словам официальных лиц, назначенных россией, подсчеты голосов по полным результатам во вторник в четырех провинциях варьировались от 87% до 99,2% в пользу присоединения к рф. Глава верхней палаты российского парламента заявил, что палата может рассмотреть вопрос об аннексии 4 октября.

«Этот фарс на оккупированных территориях нельзя даже назвать имитацией референдума», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздно вечером во вторник.

Соединенные Штаты представят в Совете Безопасности ООН резолюцию, призывающую государства-члены не признавать никаких изменений в отношении Украины и обязывающую рф вывести свои войска, заявила спецпредставитель США Линда Томас-Гринфилд.

Ранее Курсор писал, что в Украине показали неожиданные кадры подсчета голосов на псевдореферендумах.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!