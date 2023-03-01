«Лукашенко в панике»: путина предупредили о новых загадочных атаках после взрыва российского самолета

«Мы надеемся, что это не последняя атака, что у наших партизан есть много других планов», — сказали в оппозиции Беларуси.

Белорусские диверсанты на днях успешно атаковали российский военный самолет-разведчик А-50 на аэродроме под Минском, подтвердили изданию The Daily Beast источники в белорусской оппозиции.

«Это большая победа. Этот самолет был очень дорогим, очень редким и, возможно, самым важным самолетом российского флота», — сказал The Daily Beast Франак Викторко, главный политический советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. — Это победа белорусских партизан, белорусского подполья и, пожалуй, самый успешный диверсионный акт в истории Беларуси».

У оппозиции есть разведывательные данные, которые предполагают, что этот самолет, который является одним из немногих в российской линейке, больше не работает. Так, на недавней российской операции А-50 отсутствовал.

«У нас есть признаки того, что этот самолет больше не подлежит ремонту и больше не будет летать, — сказал Виакорка. — Прошлой ночью, когда была совершена очередная атака иранских беспилотников, запущенных русскими, этого… самолета-шпиона не было в воздухе, значит, его нельзя было использовать».

Валерий Ковалевский, представитель белорусской оппозиции по иностранным делам, подтвердил The Daily Beast, что атака была совершена с помощью дронов.

Александр Азаров, лидер антиправительственной группировки БИПОЛ, которая работает с офисом Тихановской, сообщил в Telegram, что за атакой стояли белорусы, отметив, что радар и передняя и центральная части самолета повреждены.

«Это также сигнал россиянам о том, что в Беларуси они больше не в безопасности. Они не могут просто так использовать белорусскую территорию без каких-либо последствий», — сказал Вякорка The Daily Beast.

Тот факт, что российские власти отказались комментировать инцидент, а белорусские власти даже не признали нападение, показывает, что им, вероятно, стыдно за инцидент.

«Мы видим, что Лукашенко в панике, — сказал Виктор. — Они смущены, потому что это показывает, насколько хрупкой, насколько обнаженной является вся система защиты».

Нападение также должно послужить предупреждением о том, что такого рода атака не будет последней, заявила The Daily Beast белорусская оппозиция. Россия и Беларусь могут ожидать подобных актов подрыва и саботажа в будущем, сказал Вякорка.

«Мы надеемся, что это не последняя атака, что у наших партизан есть много других планов, — сказал Вякорка The Daily Beast. — Мы будем с нетерпением ждать».

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