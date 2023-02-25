Путинист соловьев опозорился заявлением о «двойнике» Зеленского

Многие российские пропагандисты считают, что у Зеленского, как и у путина, обязан быть двойник, и даже не один. Однако украинский лидер — это полная противоположность кремлевскому диктатору.

Российский телеведущий владимир соловьев* сделал удивительное заявление о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «двойник». Он делает такой вывод после того, как посмотрел видео на YouTube и тщательно его проанализировал.

Подробнее об этом информирует сайт УНИАН, ссылаясь на публикацию соловьева в Telegram-канале. Однако на момент выхода нашего материала, запись пропагандист удалил.

Путинист утверждает, что у Зеленского есть «двойник», который ездит с ним везде. Также телеведущий приложил скриншоты, которые, по его мнению, доказывают существование «двойника». Он даже утверждает, что «двойник» был с Зеленским во время его встречи с Байденом.

Соловьев также критикует СМИ за то, что они якобы «все это время вешали лапшу на уши» россиянам, скрывая факт наличия «двойника» у Зеленского. Однако многие пользователи социальных сетей отметили, что заявления соловьева — это очередная попытка распространения лжи и дезинформации со стороны российской пропаганды.

Оказалось, что «двойником» Зеленского является его охранник Максим Донец. Он сопровождает президента повсюду и уже стал популярным среди народа. Тем не менее у Донца и Зеленского нет никаких внешних сходств, просто у обоих похожая борода.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вскоре ВСУ приступят к деоккупации Крыма.

Напоминаем, что Владимир Зеленский рассказал, какой момент войны в Украине ужаснул его больше всего.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!