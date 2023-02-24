Зеленский рассказал, какой момент войны в Украине ужаснул его больше всего

Зеленский рассказал о самом сложном моменте за год войны.

Президент Владимир Зеленский выступает с заявлением на телевизионной пресс-конференции, посвященной годовщине вторжения рф* в его страну.

На просьбу рассказать о моменте войны, который он считает самым сложным, Зеленский ответил: «Буча. В тот момент, когда мы освободили Бучу. Что я видел. Это было ужасно. То, что мы видели… дьявол не где-то под нами – он среди нас».

На вопрос, каковы шансы его переговоров с владимиром путиным, Зеленский сказал, что у него есть послание для москвы: «Уважайте наше право жить на нашей земле, убирайтесь с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать мирных жителей… прекратите бомбардировки».

«Я говорил ему (Эрдогану, — ред.) еще до войны, я говорил многим: «Посадите путина за стол переговоров. Нельзя допустить рисков полномасштабной войны». Он не смог тогда этого сделать. И не только он. Сейчас он считает, что может. Но мы не можем. Это не тот человек. Там не с кем говорить», — отметил Зеленский.

Зеленский также призвал к саммиту с лидерами латиноамериканских стран и сказал, что Украина должна предпринять шаги для налаживания отношений с африканскими странами.

Он сказал, что хотел бы, чтобы страны Латинской Америки и Африки, а также Китай и Индия присоединились к формуле мира, предложенной Киевом, чтобы положить конец войне с рф.

Он сказал, что лично приедет на саммит, «хотя мне очень сложно уехать из Украины».

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Еще Зеленский отреагировал на инициативу Китая по войне с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.