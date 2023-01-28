Путиниста киркорова засняли на курорте с известной украинкой: в россии ему этого не простят

18:25, Сегодня
Мировые новости, Новости СНГ, Культура
филипп киркоров певец рф фото
Фото: instagram.com/fkirkorov

Являясь ярым сторонником путина, киркоров завел дружбу с украинской певицей Anna Asti.

Эстрадный российский певец филипп киркоров* с начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины оправдывал действия армии рф и военного руководства страны. За это киркоров попал под ряд санкций, в том числе от президента Украины Владимира Зеленского.

Буквально сразу после вторжения армии рф в Украину, киркоров записал совместную песню с украинской певице Anna Asti, которая накануне войны начала строить карьеру в россии. Разумеется, данный факт не остался без внимания украинцев, которые порекомендовали певице не возвращаться в страну.

И вот теперь в сети ходит информация, что киркоров отправился в Америку, и там был замечен в компании все той же украинской знаменитости. Подробнее об этом информирует издание УНИАН.

Поговаривают, что киркоров улетел в США по болгарскому паспорту решать вопросы с недвижимостью. У певца есть в Майами дом, на который были наложены санкции. А вот что делает в Америке певица Anna Asti остается тайной.

путиниста киркорова засняли на курорте с известной украинкой: в россии ему этого не простят 28 января, 2023

Скриншот с сайта УНИАН

Ранее «Курсор» информировал, что отец филиппа киркорова рассказал, как на самом деле артист отреагировал на санкции Украины. Однако мужчина полностью поддерживает позицию сына,  считает, что власть в Украине захватили нацисты и американцы, а Владимир Зеленский полностью исполняет приказы США.

Напоминаем, что певца филиппа киркорова обвинили в поддержке врагов россии. Более того, другая российская певица обвинила киркорова в заработке на войне в Украине из-за поддержки путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.