Эстрадный российский певец филипп киркоров* с начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины оправдывал действия армии рф и военного руководства страны. За это киркоров попал под ряд санкций, в том числе от президента Украины Владимира Зеленского.

Буквально сразу после вторжения армии рф в Украину, киркоров записал совместную песню с украинской певице Anna Asti, которая накануне войны начала строить карьеру в россии. Разумеется, данный факт не остался без внимания украинцев, которые порекомендовали певице не возвращаться в страну.

И вот теперь в сети ходит информация, что киркоров отправился в Америку, и там был замечен в компании все той же украинской знаменитости. Подробнее об этом информирует издание УНИАН.

Поговаривают, что киркоров улетел в США по болгарскому паспорту решать вопросы с недвижимостью. У певца есть в Майами дом, на который были наложены санкции. А вот что делает в Америке певица Anna Asti остается тайной.

Ранее «Курсор» информировал, что отец филиппа киркорова рассказал, как на самом деле артист отреагировал на санкции Украины. Однако мужчина полностью поддерживает позицию сына, считает, что власть в Украине захватили нацисты и американцы, а Владимир Зеленский полностью исполняет приказы США.

Напоминаем, что певца филиппа киркорова обвинили в поддержке врагов россии. Более того, другая российская певица обвинила киркорова в заработке на войне в Украине из-за поддержки путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!