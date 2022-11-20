Киркорова обвинили в поддержке врагов россии

Новый скандал произошел с участием российской поп-звезды Филиппа Киркорова.
В россии* певица Вика Цыганова обвинила Киркорова в том, что он якобы «работает на врага», хотя Киркоров неоднократно высказывался в поддержку путинского режима и был замечен недавно в скандалах из-за одобрения войны в Украине.
Цыганова заявила: «Все эти артисты-пустышки, типа Киркорова, которые измазали себя в гламурном д*рьме, им не место сейчас на эстраде. Все, что они несут — это чушь. Люди умирают за веру, за народ, за русскую землю».
Певица считает, что война — это какая-то «прачечная по отмыванию денег, это ничего не приносит, кроме отторжения у людей».
Она считает, что россияне больше не доверяют Киркорову.
Цыганова заявила: «Этим замазанным людям надо молчать и не лезть на экраны. Возможно, они покаялись и изменились, но сейчас не надо лезть. Если они делают благотворительные вещи, то не выпячивайте себя. Вам люди не верят».
Ранее Курсор писал, что Киркорова не пустили в Молдову: опубликовано видео задержания артиста в аэропорту.
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