Киркорова обвинили в поддержке врагов россии

Вика Цыганова назвала Киркорова пустышкой и заявила, что война — это «прачечная по отмыванию денег, это ничего не приносит, кроме отторжения у людей».

Новый скандал произошел с участием российской поп-звезды Филиппа Киркорова.

В россии* певица Вика Цыганова обвинила Киркорова в том, что он якобы «работает на врага», хотя Киркоров неоднократно высказывался в поддержку путинского режима и был замечен недавно в скандалах из-за одобрения войны в Украине.

Цыганова заявила: «Все эти артисты-пустышки, типа Киркорова, которые измазали себя в гламурном д*рьме, им не место сейчас на эстраде. Все, что они несут — это чушь. Люди умирают за веру, за народ, за русскую землю».

Певица считает, что война — это какая-то «прачечная по отмыванию денег, это ничего не приносит, кроме отторжения у людей».

Она считает, что россияне больше не доверяют Киркорову.

Цыганова заявила: «Этим замазанным людям надо молчать и не лезть на экраны. Возможно, они покаялись и изменились, но сейчас не надо лезть. Если они делают благотворительные вещи, то не выпячивайте себя. Вам люди не верят».

Ранее Курсор писал, что Киркорова не пустили в Молдову: опубликовано видео задержания артиста в аэропорту.

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