Пьяные военные в рф устроили перестрелку на улице

Российские военные периодически нарушают военный устав, за что несут наказание. Но иногда эти нарушения стают достоянием общественности.

За период войны с Украиной, представители армии российской федерации* позорили честь военного мундира как такового. Мало того, что армия рф нарушает всевозможные международные уставы и конвенции, так они еще и в глубоком тылу ведут себя очень спорно. Недавний случай, который произошел в городе дальнегорск приморского края рф, показал полное отсутствие дисциплины у мобилизованных россиян. В ходе инцидента двое солдат в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата на улице.

Подробнее об этом информирует «Радио Свобода» в Telegram.

Сообщается, что люди в форме устроили стрельбу в жилом квартале с целью «напугать» местных жителей. Известно, что пьяные солдаты вернулись недавно с Украины, где участвовали в так называемой «специальной военной операции».

Приехавшая на место инцидента полиция задержала военных. Отмечается, что никто не пострадал, стрельба велась в воздух, однако переполох среди жителей солдаты был произведен успешно.

Важно отметить, что подобные инциденты происходят достаточно часто в последнее время. Все из-за мобилизации, в ходе которой призывается большое количество военнообязанных россиян, и часто пренебрегается медицинская экспертиза, позволяющая определить психологические проблемы у потенциальных участников войны. И по возвращению из Украины, такие солдаты способны совершить самые разные криминальные действия.

Ранее «Курсор» информировал, что власти российской федерации пытаются создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек. По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах расширить армию и теперь повестки стоит ждать всем без исключения, даже многодетным родителям и людям, имеющим проблемы со здоровьем.

Напоминаем, что публицист рассказал, что российская элита начала создавать частные армии. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!