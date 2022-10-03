Пытаемся докричаться до путина: Шольц сделал заявление в День единства Германии

По словам канцлера, ФРГ будет оказывать поддержку Киеву «до тех пор, пока это будет необходимо».

В День единства Германии канцлер Олаф Шольц призвал к защите единства Украины и европейского мирного порядка, который не предполагает вооруженных нападений на соседние страны.

Об этом Шольц сказал в кулуарах церемонии, посвященной 32-летию единства Германии, сообщает издание Zeit.

«Мы держимся вместе и поддерживаем Украину и ее граждан в их борьбе за свободу, единство и справедливость в своей стране. И естественно, что мы будем оказывать поддержку до тех пор, пока это будет необходимо», — заявил Шольц.

По его словам, Германия настаивает на том, чтобы европейский мирный порядок, которому угрожает агрессивная война с россией*, продолжал действовать.

«Это означает, что вы не нападаете на своих соседей и не перемещаете границы с применением насилия. Об этом мы пытаемся докричаться до президента россии: он должен закончить свою войну», – сказал канцлер Германии.

Как сообщал Курсор, канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую» роль, а также он высказался о поставках нового вооружения.

«Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях», – заявил Шольц.

Также Курсор информировал о том, что глава комитета по иностранным делам Бундестага и эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Михаэль Рот заявил, что благодаря тесному сотрудничеству с ЕС и НАТО ФРГ сможет передать танки Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!